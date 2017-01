ZERO20: 20 anni di clubbing a Milano in un unico party

Vivere a Milano e non conoscere Zero è come essere di Napoli e non aver mai visto il mare. È impossibile semplicemente perché la città è talmente permeata dall’influenza di questo piccolo e innovativo magazine fin dal 1996, da non ricordarci più come facessimo prima.

Zero è una guida, ma è soprattutto una bussola: le tendenze passano da qui e i suoi redattori sono le vostre orecchie sul mondo.

Al Macao festeggeremo i primi 20 anni. Con una festa inversamente proporzionale all’iconico formato piccolo della rivista: 20 DJ, uno per ogni annata trascorsa + 29 barman, selezionati tra quelli che hanno scritto la storia dei vostri weekend fino ad oggi.

Per calarvi già nelle good vibes di #Zero20, vi regaliamo un mixatino fatto da DJpersignora apposta per l’occasione.

Dentro ci sono la disco, le luci del dancefloor del Sottomarino Giallo, i limoni alle 3 di notte, i cocktail mortali e l’ultimo missile con tutte le luci spente.

Questo il commento della crew sul 2007, annata che rappresenteranno al party:

“Il 2007 è stato l’anno che ha cambiato tutto. Venivamo da esperienze fuori dai club. A Milano i primi anni 2000 sono stati segnati dalla collaborazione fra gruppi come CCKZ, Opposti Concordi e noi di Djpersignora. In mancanza di club in quel periodo ci veniva più facile organizzare feste in luoghi diversi della città. Il gasometro di Bovisa in via Cosenz, il cartodromo di Monza e il Gheroartè, un centro sociale a Corsico. L’idea di gestire un locale fisso era abbastanza lontana da tutti noi. Mancavano essenzialmente strutture dove poter gestire i party come li avevamo in testa. La transizione da fuori a dentro i club penso sia avvenuta proprio nel 2007. Per noi l’opportunità è nata da una conversazione con Sandiego che mi disse di aver trovato un locale incredibile, con un potentissimo feel fine anni ’70. Noi avremmo fatto il venerdì e lui assieme a People (con Lele Sacchi e Chico Rush) invece avrebbero gestito il sabato. Come Djpersignora nasce quindi Discolimone al Sottomarino Giallo. In quel periodo, per dare sempre più forza e gestire questa serata continuativa del venerdì (oltre a seguire altri party), stavamo cercando anche nuovi partner. Ecco che entra la Pisa a gestire le PR (che non sapevamo neanche cosa fossero), Daniele D’Andrea alla porta e i Club Silencio (Sebi aka Robotalco e Skip) come nuova leva djistica milanese. In 3 anni (dal 2007 al 2009) Discolimone ha portato a Milano alcuni dei migliori dj in circolazione (James Murphy anyone?!) e lasciato a noi la certezza che, alle 4 di mattina quando tutte le luci venivano spente e si suonava l’ultimo disco, avremmo chiuso gli occhi, abbracciato gli amici e ballato la musica che più amiamo.”

Ci vediamo sabato 28 gennaio al Macao dalle 18:00 alle 10:00 del mattino.

L’ingresso è up to you.

Ma non fare il povero che ci stanno smenando un sacco di soldi per fare una festa epica ♡

Info qui e qui.