J.Cole – High for Hours

Lo scorso mese abbiamo ascoltato “4 Your Eyez Only”, ora tocca a questo nuovo singolo non incluso nell’album, che ci stringe i pugni e li batte sulla scrivania. Il brano riporta alcuni dettagli della conversazione di Cole con il presidente Obama, e tocca argomenti come l’ISIS, la brutalità della polizia americana nei confronti della comunità nera e la morte di Bin Laden. Iniziamo il listone super seri, così possiamo finire super scemi.