Con la decisione di unificare la release date degli album, il venerdì è diventato un giorno in cui è difficile districarsi tra le innumerevoli uscite.

Questi sono i 9 album usciti oggi che dovresti ascoltare, basta cliccare sul nome.

Austra – Future Politics



Loyle Carner – Yesterday’s Gone



William Basinski – A Shadow in Time



Shy Girls – Salt



Piano Magic – Closure



FJAAK – Fjaak



Kid Koala – Music To Draw To: Satellite

Foxygen – Hang



Joan of Arc – He’s Got the Whole This Land Is Your Land in His Hands