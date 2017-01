Ascolta l’EP d’esordio di Mèsa

Mèsa è nata nel 1991 a Roma. Il suo EP d’esordio esce venerdì 27 gennaio, non ha titolo e prende spunto dalla fine di un amore e di una band.

Da tali epiloghi è venuto fuori un debutto più che promettente: i cinque brani della cantautrice sono freschi e vantano un senso melodico ben calibrato, con testi belli, dritti e cantabili e con sprazzi d’America anni Novanta in certe soluzioni musicali.

Un ottimo inizio, che vi facciamo ascoltare in anteprima.

Sabato 28 l’EP verrà presentato dal vivo al club Le Mura di Roma.