27 9000 è il nuovo brano di IAMSEIFE

La storia di IAMSEIFE è la storia di chi da ragazzino inizia in un gruppo Ska Core per poi migrare verso altri suoni. Da un po’ di tempo ascolti le sue basi, te ne innamori, ma non sai che è a lui che devi dire grazie. La storia di IAMSEIFE è arrivata al capitolo 27 9000, non perdere il segno.

Ciao Andrea, come stai?

Ciao Gianluigi, bene grazie. Sono a casa del mio caro collega Lvnar, in attesa che mi cucini una carbonara.

È da poco uscito il nuovo album, a sorpresa, di Mecna. Raccontaci un po’ come sono nati i brani.

Allora, per Infinito ho avuto modo di collaborare con Manuela Rinaldi (MANU). Lei aveva scritto tutta la melodia del rhodes, così ho provato a sviluppare la sua idea. Corrado dal primo ascolto se n’è innamorato, infatti l’album Lungomare Paranoia nasce in seguito alla creazione di questo beat. Acque Profonde invece è frutto di una serata passata con un mio caro amico di Genova durante la quale, suonando con la chitarra, ho ricercato un riff che mi ricordasse lo stile californiano dei The Growlers.

Acque profonde e Infinito sono tra le tracce più popolari del disco su Spotify. Secondo te, quale aspetto nella loro struttura sta facendo la differenza?

Forse perché Acque Profonde è la prima del disco?! (ride) Scherzo, in molti mi stanno scrivendo che quel drop con la cassa dritta dura troppo poco, ma il bello è proprio lì… dura così poco che viene voglia di mandare indietro la traccia e ascoltarla di nuovo.

Hai collaborato / stai collaborando con altri artisti?

Al momento sto lavorando con Lvnar a un nuovo EP. A breve uscirà un singolo mio strumentale a cui son molto legato perché sono riuscito a ricreare un sound che era quello con cui era partito il mio progetto da solista nel 2010.

Com’è una giornata in studio di IAMSEIFE?

Ormai le giornate le passo di nuovo in negozio, lavoro tanto e il tempo non è abbastanza… ma la sera mi piace prendermi un po’ di tempo per me stesso e buttare giù un po’ di idee.

Parlaci un po’ di 27 9000 (l’artwork è realizzato da Corrado Grilli aka Mecna)

27 9000 è un grande amore, solo questo.

Progetti per il futuro?

Continuare a fare il mio, lavorare a quello che mi piace e affermare sempre di più il mio stile.

Segui IAMSEIFE su Facebook.