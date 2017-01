Il video di Richard Spencer preso a pugni con sotto la tua musica preferita

Avete visto il video in cui il neonazista americano Richard Spencer viene picchiato da un attivista dei black bloc?

Bene, l’account Twitter @PunchedToMusic ha ripreso il video musicandolo nei più svariati modi.

Non c’è che dire: suona sempre bene.

Good morning everyone, especially the person who made this pic.twitter.com/Ve4m3qsmlh — Sure Thing (@ChakaFlocka) 21 gennaio 2017

How about Richard Spencer getting punched to our National Anthem, sung by Beyoncé, with surprise cameos from American heroes. 🇺🇸 🖕🏽😺🖕🏽 pic.twitter.com/j61CAHFQ4u — Aaron Stewart-Ahn (@somebadideas) 23 gennaio 2017

No Problem – Chance The Rapper (ft. Lil Wayne and 2 Chainz) pic.twitter.com/80t7vm6Rnq — Alt-Right Getting (@PunchedToMusic) 23 gennaio 2017

this is as patriotic as I've felt in a long time pic.twitter.com/yiVxd8semM — PESTERING PUPPETS (@prttybadtweeter) 21 gennaio 2017

Spread the word around. pic.twitter.com/pacj1K7Xl3 — Peter Nygaard (@RetepAdam) 21 gennaio 2017