Adorable: lo shoegaze secondo i Tiger! Shit! Tiger! Tiger!

Venerdì 27 gennaio al Monk di Roma andrà in scena Adorable, nuovo festival capitolino dedicato allo shoegaze (e dintorni). Per il primissimo appuntamento ci sarà un trittico italiano composto dai romani Weird., dagli Human Colonies in rampa di lancio e dagli umbri Tiger! Shit! Tiger! Tiger!. Con il nuovo disco Corners fresco di stampa, abbiamo chiesto a questi ultimi di scegliere per noi i 5 dischi più importanti di quella che a inizio anni Novanta era chiamata “the scene that celebrates itself”. Alcuni nomi non potevano mancare.

MY BLOODY VALENTINE – Loveless

Kevin Shields all’ennesima potenza, un tripudio di chitarre fragorose capaci di farti lievitare esanime fino al soffitto.

GALAXIE 500 – On Fire

La risposta statunitense alla scena che si celebra da sola, band sottovalutata appartenente alla schiera degli irregolari in cui le melodie eteree affondano in un mare di feedback.

THE JESUS AND MARY CHAIN – Psychocandy

Precursori imprescindibili, le pareti sonore delle chitarre si scontrano con la melodia pop.

SWERVEDRIVER – Raise

Tutti in riga e spalle al muro, una vera e propria fucilata alla Hüsker Dü sommersa dalla più sghemba sensibilità inglese uscita in quel periodo.

BOO RADLEYS – Everything’s Alright Forever

Il wall of sound di Mascis si fonde con il britpop, qui si rischia di rimanere appesi al soffitto a testa in giu senza fiato.