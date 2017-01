Terraforma annuncia i primi artisti dell’edizione 2017

Terraforma è tornato e nelle nostra testa si è già aperta una voragine di ricordi estivi in un’anonima giornata invernale ♡

I primi artisti annunciati per la quarta edizione che si terrà il 23, 24 e 25 giugno 2017 nel bosco di Villa Arconati, sono Andrew Weatherall, forse il nome più grosso esibitosi finora, la pianista e compositrice statunitense Suzanne Ciani, il progetto Arpanet di Gerald Donald (Drexciya, Dopplereffekt) e Laaraji, artista ambient che vi trasporterà in una dimensione parallela con i suoi suoni stranianti.

La nuova identità visiva del festival verrà invece presentata il 14 Febbraio al Gluck50 di Milano e sarà curata dall’artista visivo Francesco Cavaliere, già performer della scorsa edizione della rassegna. All’evento di lancio, ci sarà un’esibizione live fatta dallo stesso Cavaliere con il contributo di Invernomuto.

Potete acquistare i biglietti early bird a 80 euro (tre giorni, campeggio incluso) qui.

