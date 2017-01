Thundercat annuncia un nuovo album con il brano Show You The Way

Thundercat ha annunciato il seguito di The Beyond / Where the Giants Roam. L’album si chiama Drunk e uscirà il prossimo 24 febbraio via Brainfeeder ed è anticipato dal brano Show You The Way.

Tra i featuring presenti: Kendrick Lamar, Pharrell, Wiz Khalifa, Kamasi Washington e Flying Lotus.

Ecco la tracklist completa.

01. Rabbot Ho

02. Captain Stupido

03. Uh Uh 04. Bus In These Streets

05. A Fan’s Mail (Tron Song Suite II)

06. Lava Lamp

07. Jethro

08. Day & Night

09. Show You The Way f. Michael McDonald & Kenny Loggins

10. Walk On By f. Kendrick Lamar

11. Blackkk

12. Tokyo

13. Jameel’s Space Ride

14. Friend Zone

15. Them Changes

16. Where I’m Going

17. Drink Dat f. Wiz Khalifa

18. Inferno

19. I Am Crazy

20. 3AM

21. Drunk

22. The Turn Down f. Pharrell

23. DUI