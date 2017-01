A quasi un anno di distanza dall’uscita dell’album d’esordio, torna la crew che in America viene già considerata erede della Odd Future. Il video, diretto dal frontman del collettivo Kevin Abstract, è girato in una strada periferica di LA ed è a dir poco sperimentale.

In attesa dei primi dischi di componenti quali Matt Champion e Ameer Vann, ascolta anche il secondo album dell’Helmet Boy (impegnato di recente nel tour americano).