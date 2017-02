Il recap degli album Hip-Hop di gennaio

Primo recap Hip-Hop dell’anno e già un bel carico di sorprese e di materiale da ascoltare; sembra che tutti vogliano che questo sia il proprio anno.

Partiamo con Tory Lanez che a sorpresa pubblica due mixtape in una volta sola,The New Toronto 2 e Chixtape 4, entrambi in free download in modo da soddisfare un po’ tutti. Per le basi, si alternano C Sick e Play Picasso nella maggior parte delle tracce di entrambi i mixtape. In TNT2 ci sono anche i featurig di Rick Ross per “Superfreak” e di A$ap Ferg per Bal Harbour, mentre Chixtape 4 ha un mood nostalgico, a cavallo tra i 90 e i 2000, con basi ( e titoli annessi) di grandi classici che a molti non suoneranno nuove, come quella di One call away di Chingy, Just a friend di Mario, Need a girl 2 di Puff Diddy oppure quella di What’s Love di Fat Joe e Ashanti.

Scarica i due mixtape.