Smokefade Mixtape for Elastica Records & DLSO

Secondo appuntamento della nostra feature con Elastica Records in cui vari artisti del loro roster registreranno dei mixati per aiutarvi a superare il lunedì e allo stesso tempo per presentarsi.

Dopo Andypop è il turno di Smokefade.

Questo è il primo mixtape di Smokefade, producer torinese che vibra di sonorità elettroniche, dub, dubstep e progressive breaks con un pizzico di Drum & Bass.

Nota, nel mixtape si trovano anche brani di Smokefade non ancora rilasciati.

Segui Elastica Records su Facebook.