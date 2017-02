Forse li conosci già, forse saranno invece una piacevole scoperta.

In entrambi i casi, meritano almeno un ascolto.

Ecco i 5 nomi di gennaio.

ROY

A volte mi piace fingere di essere un cane da tartufi nel sottobosco artistico che è Soundcloud e buttarsi a capofitto alla ricerca di quegli artisti esponenti della cd ‘musica da cameretta’. Micro, Ableton crackato e voce possono fare miracoli.

E se dovessi portare un esempio, non avrei il minimo dubbio sul chi scegliere.

Roy, o Roy Blair, vive a Los Angeles (la nuova NY per chi non lo avesse capito), fa parte di quella nuova scena indescrivibile che vede partecipi la Brockhampton e Allan Kingdom, fa musica e fa volare. Sintetizzatori alt-R&B, chitarra e testi fortemente influenzati da musica anni 2000 e Frank Ocean costituiscono la ricetta. Ma come per tutti i grandi artisti, anche per lui una classificazione sarebbe semplicistica e, nonostante il suo palmares conti appena un EP, qualche singolo e saltuarie collaborazioni, so già che se la fama è meritocratica tra qualche anno lo troveremo in testa alle classifiche Billboard.