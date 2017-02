Tornano anche i Beach House – Tour e compilation in arrivo

I Beach House tornano in tour a partire da marzo. La band ha annunciato un po’ di date, inclusi festival come Governors Ball a New York, oltre ad aver fatto trapelare la notizia che è a lavoro per la realizzazione di una compilation di B-sides e rarità. L’uscita è prevista per la prima metà del 2017.

29-03 Wilmington, DE – World Cafe Live

30-03 Lancaster, PA – Chameleon Club

01-04 Mexico City, Mexico – Ceremonia Festival

24-05 Charlotte, NC – Neighborhood Theatre

26-05 Orlando, FL – Beacham Theatre

27-05 Ft. Lauderdale, FL – The Revolution

28-05 Ponte Vedra, FL – Ponte Vedra Concert Hall

30-05 Athens, GA – Georgia Theatre

02-06 New York, NY – Governors Ball

11-08 Copenhagen, Denmark – Haven

18-08 Parades de Coura, Portugal – Parades de Coura Festival