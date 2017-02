Si chiama This Old Dog il nuovo album di Mac DeMarco e uscirà il prossimo 5 maggio per Captured Tracks.

Ad anticiparlo, due brani: “My Old Man” e “This Old Dog.”

La tracklist di This Old Dog di Mac De Marco

01 My Old Man

02 This Old Dog

03 Baby You’re Out

04 For the First Time

05 One Another

06 Still Beating

07 Sister

08 Dreams From Yesterday

09 A Wolf Who Wears Sheeps Clothes

10 One More Love Song

11 On the Level

12 Moonlight on the River

13 Watching Him Fade Away