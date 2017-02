Il video in Realtà Virtuale di (No One Knows Me) Like The Piano di Sampha

Oggi Sampha ha condiviso il video del suo nuovo singolo ‘(No One Knows Me) Like The Piano’. Il video – diretto da Jamie-James Medina e interpretato dalla modella e attivista Adwoa Aboah e dallo stesso Sampha – è disponibile in due formati differenti. Come video musicale tradizionale e come video di realtà virtuale, formato che permette agli spettatori d’immergersi completamente nell’intensità del brano. Quest’ultimo formato è frutto della collaborazione creativa e tecnologica fra Sampha e YouTube.

Qui il dietro le quinte.

Sampha ha annunciato un lungo tour nel 2017 che lo porterà ad esibirsi in Italia il 21 marzo al Fabrique di Milano.