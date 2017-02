Bandcamp donerà i suoi profitti di questo venerdì alla ALCU

Bandcamp ha annunciato che donerà tutti i suoi profitti dalle vendite che avverranno sul proprio sito questo venerdì 3 febbraio all’American Civil Liberties Union (ALCU).

Lo ha annunciato il fondatore e CEO Ethan Diamond in una lettera che potete leggere nella sua interezza qui.

“We believe that knowledge and empathy are crucial weapons against fear and intolerance.”

Come atto di solidarietà, il sito ha anche evidenziato alcune delle release che arrivano dai Paesi colpiti dal ban del neo presidente degli Stati Uniti. Sulla falsa riga di quanto fatto da Four Tet ieri.

Messico

FZ-10

Deseo de Muerte

Siria

Omar Souleyman

Theoria

Iraq

Wirephobia

Dark Phantom

Iran

Akvan

Arsha Samsaminia

Libia

Awal Akalin

DJ Strike

Sudan

Sufyvn





Gory

Yemen

Somalia

Sahra Halgan Trio

Skowls