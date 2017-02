È Vieni via il brano scelto da Mecna per ringraziare i fan che lo hanno seguito nei vari Instore e per lanciare il tour che partirà tra due settimane –info qui.

Il video è disponibile nella sua interezza, sia sulla pagina Facebook dell’artista che su YouTube.

Guarda anche le GIF dal video precedente. Ascolta Lungomare Paranoia.