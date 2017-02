Con l’uscita del progetto The Mattson 2 alle porte, Chaz Bundick ritorna col moniker Toro Y Moi per partecipare al progetto Our First 100 Days. Il brano con cui contribuisce –tra gli altri partecipanti Avey Tare, Angel Olsen, Suuns, Women, Jason Molina– si chiama Omaha e potete ascoltarlo qui sotto.

Our First 100 Days by Our First 100 Days