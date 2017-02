Ascolta Process, l’album di debutto di Sampha

Esce oggi Process, album di debutto di Sampha per Young Turks.

Già con la pubblicazione dell’EP di debutto ‘Sundanza’ nel 2010 e dell’EP ‘Dual’ nel 2013, Sampha è diventato uno dei giovani artisti più enigmatici e rispettati del Regno Unito. Ha prodotto diversi artisti e ha prestato la sua voce e il suo talento cantautorale ad un ampio numero di artisti britannici contemporanei quali SBTRKT, FKA twigs, Lil Silva e Jessie Ware, e ad alcune superstar di fama mondiale come Drake, Beyonce, Kanye West. Più recentemente ha collaborato con Frank Ocean nella sua ultima opera Endless e con Solange nell’album A Seat At The Table.

Ora è arrivato il momento per Sampha di raccontare la sua storia con l’album Process, prodotto dallo stesso Sampha e Rodaidh McDonald.