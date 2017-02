I 16 brani migliori della settimana

Stormzy – Big For Your Boots

Apriamo le danze con la notizia più importante della settimana cioè: è tornato Stormzy, ma un po’ meno Stromzy di prima. Gli amanti del grime e dell’adidas si alzino tutti in piedi, mezzi fuori dal tettuccio della macchina con le braccia incrociate. Vi assicuro che troverete la donna della vostra vita (anche lei seduta sul tetto di un’auto) ma la vedrete soltanto passare, finendo per essere aggrediti da una banda di inglesi ubriachi.

gangsta life e complimenti per gli scarponcini