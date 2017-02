Il padre di Frank Ocean denuncia il figlio per averlo accusato di omofobia

Il padre di Frank Ocean, Calvin Cooksey, ha recentemente chiamato in giudizio il proprio figlio chiedendo i danni per la modica cifra di 14, 5 milioni di dollari, per un post sulla piattaforma di Tumblr che risale al periodo dell’attentato al Pulse ad Orlando, in cui il cantante lo accusava senza mezzi termini di omofobia. In particolare, nel lungo post, si fa riferimento ad un episodio relativo alla sua infanzia in cui Cooksey avrebbe apostrofato con termini estremamente offensivi una cameriera transgender in un locale.

Qui sotto il passaggio incriminato:

I was six years old when I heard my dad call our transgender waitress a faggot as he dragged me out a neighborhood diner saying we wouldn’t be served because she was dirty…

Il padre di Frank ha respinto tutte le accuse, sottolineando come queste dichiarazioni abbiano danneggiato la sua immagine e rallentato le sue ambizioni in campo musicale e cinematografico.