Ascolta in anteprima Drink Lemon di May Nam

May Nam è un producer italiano classe ’85 che ha base a Berlino.

Nello scompiglio dei suoi ricci e della sua mente, abbiamo scovato il nuovo singolo Drink Lemon, che pubblichiamo in anteprima qui sotto.

Il brano è accompagnato anche da un soleggiatissimo video in cui ci si invita a mangiare/bere limoni in mezzo ai prati assieme a May Nam, in un trip psichedelico che ci tiene non poco distratti.

L’artista ha voluto introdurre questa presentazione con una citazione tratta da Le Fantasticherie del passeggiatore solitario di Jean Jacques Rousseau.

“Quando si avvicinava la sera, scendevo dalle cime dell’isola e andavo volentieri a sedermi sul greto in riva al lago, in qualche anfratto nascosto. Qui, dove l’attenzione veniva fissata dal rumore delle onde e dall’agitarsi dell’acqua, e ogni altra agitazione era cacciata dall’anima, mi immergevo in uno stato di delizioso trasognamento in cui spesso era la notte a sorprendermi senza che me ne accorgessi. Il flusso e reflusso dell’acqua, il suo rumore ritmato e continuo, a tratti più gonfio, che senza posa mi colpiva gli occhi e le orecchie, suppliva ai movimenti interiori che il trasognamento dentro di me aveva spenti, e bastava da solo a farmi sentire con piacere la mia esistenza, senza darmi la pena di pensare.”