Continua l’ascesa dei nostri favoriti NxWorries. Quasi a sottolinearne l’inarrestabilità arriva ora questo video che ci mostra Anderson .Paak e Knxwledge esibirsi su un tetto di Roma con lo skyline della città eterna a fare da sfondo. Il tutto fa parte del lancio della campagna F is for Fendi, altro segno inequivocabile che la popolarità del duo sta valicando i confini di genere per raggiungere il mainstream. Questo a dimostrazione che -come si dice in certi casi- “The sky is the limit”!