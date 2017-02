Gli anni 2000 ci hanno regalato un bel po’ di hit –a prescindere dai gusti personali. Jay Z, Weezer, Avril Lavigne, Lil Jon, Soulja Boy e Vanessa Carlton sono solo alcuni dei nomi che hanno invaso le nostre orecchie in quel periodo e questo sito, themagicipod.com, ti permette di realizzare dei mashup in maniera semplice.

Semplice perché in realtà fa tutto il sito, tu devi solo scegliere i brani di una colonna e mischiarli con quelli dell’altra. Prova themagicipod.com.