Per la serie #chitarroni, oggi vi presentiamo in anteprima Effecinque, nuovo video –diretto da Arber Ndoj– dei Differènce e title-track del prossimo album del duo, in uscita il 31 marzo per DDPD Records. Loro lo chiamano dirty pop, di sicuro potrete sentirci reminiscenze di blues acido e grunge. Per certo: bentrovate chitarre.