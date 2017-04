Ascolta in anteprima il remix di Mess Morize per DJ Khalab & Baba Sissoko

Di e con DJ Khalab abbiamo parlato spesso negli ultimi due anni o giù di lì. Il suo suono -assieme a quello di uno sparuto ma agguerrito gruppo di produttori nostrani che osano agire al fuori di schemi e cliché- sta facendo conoscere un’altra faccia dell’Italia musicale al mondo. A gettare altra benzina sul fuoco arriva ora la pubblicazione di un EP che riunisce brani che Khalab ha realizzato in coppia con lo strumentista e vocalist maliano Baba Sissoko, e pubblicati sotto forma di album da Wonderwheel Rec., rivisti e corretti però da altri talentuosi beatmakers. Si va da Nikitch a Dengue Dengue Dengue passando per Zeb e lo stesso Clap! Clap! -incluso nella versione 7″ della release- per arrivare al romano Mess Morize, del quale vi proponiamo in anteprima il remix di So Wo Sa.

Qui c’è il pre-order.