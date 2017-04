Guarda Rubber, il video di EEGO

A tre anni di distanza dall’uscita dello stesso brano, EEGO decide di produrre il video di “Rubber”, che diventa così la bonus track della versione fisica di June.

Lo presentiamo qui sotto in anteprima e vi diciamo che anche se il suo concept è MAI UNA GIOIA, è sempre meglio scenderle le scale piuttosto che salirle. Ma soprattutto abbiamo scoperto che guardare in sequenza dei tizi che scendono 32 rampe di scale ci mette un bel po’ di rilassatezza.

“Questo video è nato un po’ per caso, stavo facendo le scale mobili per

scendere in metro Famagosta a Milano e stavo pensando a come fare un video

senza budget per lanciare la notizia della stampa del vinile.

Ho pensato che le scale fossero belle e fotogeniche, da lì è nato il

concept.

Il video ripercorre un po’ il testo della canzone e parla di una persona

con cui ho avuto a che fare quando scrissi la traccia.

Fu una rottura talmente insensata che scendere 32 rampe di scale per trovarsi su un tetto ha comunque più senso. Poi, ovviamente, tutto trasla su un piano più ampio,

cercare qualcosa, mettersi in gioco pur di averla, non riuscirci …

Insomma tratta del MAI UNA GIOIA”.

*NOTA:

“Ringrazio ATM per non avermi concesso gratuitamente l’utilizzo di

una loro scala, ma solo a pagamento per motivi di legge antiterrorismo.

Essenzialmente sono convinti che l’ISIS non spenda 3000 euro per fare un

sopralluogo”.