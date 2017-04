Guarda Le foto non me le fai mai di Giorgio Poi a Livezero

Di Giorgio Poi ormai vi abbiamo parlato in lungo e in largo, ma evidentemente non ce ne stanchiamo mai. Oggi vi presentiamo in esclusiva il video di una sua performance di Le foto non me le fai mai per Livezero, il format lanciato da Deposito Zero Studios, studio di registrazione e casa di produzione foto/video di Forlì, che vede gli artisti esibirsi al centro di un neon ring in una stanza total white. Dopo Gomma, Giungla e altri ospiti, stavolta è toccato all’autore di Fa niente. Godetevi il bel risultato.

Questo weekend Giorgio Poi si esibisce dal vivo qui:

23 marzo Firenze – Combo

24 marzo Roma – Quirinetta

25 marzo Torino – Maledetta Primavera – Officine Corsare