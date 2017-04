Kendrick Lamar annuncia il nuovo album su Instagram?

Un post condiviso da Kendrick Lamar (@kendricklamar) in data: 23 Mar 2017 alle ore 01:55 PDT



Che questo post su Instagram di Kendrick Lamar sia in qualche modo un mezzo per generare hype, qualora ce ne fosse bisogno, attorno al successore di To Pimp A Butterfly non ci sono dubbi. Escludendo i mixtape e la raccolta senza titolo del 2016, il prossimo disco sarebbe effettivamente il quarto in studio della sua carriera.

In mancanza di ulteriori informazioni a riguardo, possiamo rendervi tranquillamente partecipi della nostra reazione a questa notizia:

