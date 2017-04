Notizia bellissima! Anderson .Paak sarà in Italia con i suoi The Free Nationals lunedì 29 maggio 2017 al Teatro Romano di Verona per il suo debutto da headliner nel nostro Paese.

Il concerto è inserito nella storica rassegna Tendenze che punta da sempre alla valorizzazione e scoperta dei diversi generi musicali contemporanei.

Da lunedì alle 10:00 sarà possibile acquistare i biglietti per quest’evento da non perdere.