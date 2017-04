Guarda Le luci de La stanza di vetro

Al Buio è l’EP de La Stanza di vetro e uscirà il 31 marzo per l’etichetta Bananophono. Ora, però, è il momento di accendere Le Luci e vederci chiaro: La stanza di vetro presenta in anteprima a Shaq il primo singolo estratto dal suo album e lo fa con un video diretto da Enrico Marcucci e Ciro Nuzzi.

Il video del singolo “Le luci”, girato nel centro di Milano, si presenta intenzionalmente come un reportage degli invisibili della nostra società che, di concerto al testo del brano, riflette agli occhi dello spettatore le “anime perse” che quotidianamente circondano la nostra routine, le nostre corse affannate verso qualcosa che sembra non arrivare mai. “Anime perse” o che forse, per dire meglio, abbiamo voluto perdere, dimenticare, ignorare con troppa facilità. L’uomo oggi, ridotto a semplice individuo frantumato e sottomesso alle mode e al consumo, all’arrivismo e all’opportunismo più bieco, chiude gli occhi troppo spesso su ciò che lo circonda, sulla vita intorno a lui, divenendo così vittima e carnefice dei suoi stessi mali. Concentrato esclusivamente sulle proprie aspettative di realizzazione, su come la realtà, secondo lui, dovrebbe essere e non su come effettivamente è, egli è pronto a giudicare, condannare a morte, corrompere, dimenticare ma quasi mai a perdonare, assolvere, compromettersi, rinunciare.