Nonostante la seconda stagione di Stranger Things arriverà solo ad Halloween, la serie continua a far parlare di sé.

Arriva a luglio una ristampa in vinile della colonna sonora ad opera delle label Lakeshore e Invada. Il box set deluxe –ovviamente in edizione limita– conterrà anche artwork inediti e poster.

Qualche immagine per farti salire la fotta.