Ospite negli studi di BBC Radio 1, Sampha si è esibito in due brani live: “(No One Knows Me) Like The Piano” e “Controlla” di Drake. Non una novità, visto che Sampha e Drake collaborano parecchio (ultima prova il brano 4422 presente in More Life).

Ascolta tutto qui a partire dalla 2a ora di trasmissione.