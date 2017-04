Nuovo appuntamento della collaborazione con Elastica Records all’insegna della scoperta del roster della label attraverso i mixati di chi ne fa parte. L’ultimo in ordine temporale è firmato Spacedrome.

Qui per DLSO il nostro ultimo mixtape in cui si racchiude tutto il lavoro di sperimentazione che negli anni si è evoluto in un sound con influenze bass, ma molto sullo stile della techno uk che trae le sue radici dalla scena di Bristol.