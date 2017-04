Ieri mattina a Live Lounge di BBC Radio 1, Stormzy ha cantato alcune canzoni dal suo ultimo album “Gang Signs & Prayer” e anche una cover di Frank Ocean. Blinded by Your Grace (cantata con MNEK), 21 Gun Salute e Bad Boys aprono il set, lasciando spazio al coro che accompagna Stormzy in Godspeed, al minuto 11:33. Un motivo in più per amare questa canzone meravigliosa.