Treading Water, il nuovo singolo di Syd, inizialmente doveva essere contenuta in “Fin”, album della cantante uscito a Febbraio. “This was my favorite song on #FIN before i had to cut it” – ha scritto su Twitter. Prodotta da Steve Lacy e Ronald “Flip Colson”, la stessa strumentale è stata usata da Big Sean e Jhené Aiko in Selfish. Mettetevi le cuffiette, chiudete gli occhi e dimenticatevi del resto.