YOOP è il progetto di Luca Sammartin (Novamerica) e sua moglie Valentina Sicco: i due hanno da poco pubblicato un EP – Breathe In – per Transient, etichetta fondata dal duo stesso.

Oggi vi presentiamo in anteprima il video di The Ruins, traccia che mescola l’elettronica alla new wave e ritrova proprio queste stesse atmosfere nelle immagini che scorrono qui sotto.