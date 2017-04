Forse li conosci già, forse saranno invece una piacevole scoperta.

In entrambi i casi, meritano almeno un ascolto.

Ecco i 5 nomi di marzo.

MATT CHAMPION

Matt fa parte di quella schiera d’artisti che vivono all’ombra o perlomeno al margine della vita di altri. Fin quando il suo futuro sarà legato alla Brockhampton, la crew di Kevin Abstract… Ecco, appunto, di Kevin Abstract. Fin quando apparterrà al gruppo che gli ha dato un’identità, che lo ha fatto crescere musicalmente, che l’ha reso artista, per assurdo tutto ciò che sta piano piano creando non sarà davvero di sua proprietà. E pensare che HARLEY, ultimo progetto, coniuga due caratteristiche sempre più rare da trovare contemporaneamente nel panorama altR&B d’oltreoceano, ovvero originalità e piacere all’ascolto. E per quanto riguarda le lyrics, basti citare –per dare un’idea di come Matt abbia una marcia in più dei vari “nuovi Drake” a stelle e strisce: “I’m too dirty for the sidewalk // You’re too clean for the South” è un grido e sembra proprio dire “ascoltami”.