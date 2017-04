Un po’ di album elettronici usciti a marzo

Le mode musicali passano e con queste anche coloro che nel loro ambito cercano i proverbiali quindici minuti di popolarità. Quando però ci si trova di fronte a gente come i fratelli David e Stephen Dewaele, le chiacchiere stanno a zero. Anche solo sulla base degli epici dj sets che sono sempre stati, e sono ancora, in grado di fornire. Oltre le mode, sempre. A questo si deve aggiungere il ruolo di pionieri nell´arte del mash-up, con la realizzazione -con il moniker di 2 Many DJ´s- di quello che è forse il documento sonoro definitivo di questa pratica, ovvero la raccolta “As Heard On Radio Soulwax Pt. 2”. Ma è all´interno del loro progetto Soulwax che l´enorme talento e la conoscenza enciclopedica dei due si esprime al meglio e questo nuovo “From Deewee” ne è l´ulteriore prova. Registrato in un unica session nel loro studio di Ghent, con alle spalle una preparazione certosina frutto della loro solida attività di touring band -nella quale tra gli altri troviamo il batterista Iggor Cavalera, noto per la sua militanza nei Sepultura- questo disco raccoglie dodici brani in cui solo una frazione dello spettro stilistico e di influenze del duo viene coperto. A testimonianza della sua vastità, le innumerevoli citazioni colte che vi trovano raffinatamente e sottilmente posto. L´electro-pop più robusto confinante con il post punk, l´EBM e la new wave oltre all´italo-disco fanno chiaramente da padrone tradendo i veri amori musicali dei due. Ma è proprio l´amore e l´energia da esso creata, e perfettamente palpabile in questa ambientazione live, che rendono questo disco molto di più che uno studio di stile nostalgico, ma comunque ben riuscito. Lunga vita ad i fratelli Dewaele!