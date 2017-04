Justin Timberlake, Pharrell e Timbaland in studio insieme

Ok, manteniamo la calma. Il trio delle meraviglie Justin Timberlake, Pharrell & Timbaland è in studio insieme. Quei (…) di didascalia alla foto che rimbalza sui loro profili Instagram aumentano le speculazioni su un possibile nuovo lavoro di Timberlake –la cui ultima uscita risale a Can’t Stop The Feeling per il film Troll.

. . . Un post condiviso da Timbo the King (@timbaland) in data: 28 Mar 2017 alle ore 19:48 PDT

… Un post condiviso da Justin Timberlake (@justintimberlake) in data: 28 Mar 2017 alle ore 19:37 PDT

… Un post condiviso da Pharrell Williams (@pharrell) in data: 28 Mar 2017 alle ore 19:46 PDT

Al feed di foto dei tre in studio si è aggiunto anche Scott Vener, collaboratore sia di Timberlake che di Pharrell.

drums chords melodies Un post condiviso da Scott Vener (@brokemogul) in data: 28 Mar 2017 alle ore 20:21 PDT

Koda got some features on this album Un post condiviso da Scott Vener (@brokemogul) in data: 28 Mar 2017 alle ore 14:59 PDT

Ovviamente, non sono mancate le reazioni dei fan. Noi ci sentiamo perfettamente rappresentati da Tyler, the Creator.