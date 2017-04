Il recap Hip-Hop del mese di marzo

Rieccoci al nostro appuntamento mensile per il recap dei drop hip hop, arriva la primavera e anche i rapper in letargo si risvegliano, un mese saturo di materiale.

Drake finalmente dopo rinvii, depistaggi e tease vari fa uscire More Life che, come annunciato, più che un vero e proprio album è una playlist. Infatti se negli album precedenti c’era un filo conduttore, un mood preciso, qui ce ne sono diversi sparsi, 22 pezzi in cui si alternano il Drake romantico a quello gasato a quello cinico, insomma ce n’è per tutti. Anche in questo caso il lavoro della produzione è incredibile.