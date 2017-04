È passato qualche tempo dal loro esordio Zeen: oggi i piemontesi ANUDO tornano in pista con un nuovo brano, Like The Sun, il primo di una serie di singoli che anticiperà il secondo disco della band, previsto per quest’anno. Una svolta nel sound del gruppo, che ora vira verso un’identità ben definita di stampo future garage. Ve lo presentiamo in anteprima.