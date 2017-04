È uscito Process, il corto di Sampha dedicato alla mamma

Nella notte è uscito Process, corto di Sampha diretto da Khalil Joseph e descritto come una lettera d’amore nei confronti della mamma, morta di cancro nel 2015.

Nei giorni scorsi era comparsa una preview del lavoro.

From Morden, to Freetown, Sierra Leone. Process: A film by Kahlil Joseph, coming March 2017, only on @AppleMusic https://t.co/gJ12nWJyDa pic.twitter.com/G0hvSWVXwV — Sampha (@sampha) 2 febbraio 2017

Process: A film by Kahlil Joseph, coming soon on @applemusic 🎬 Un post condiviso da Sampha (@samphaaa) in data: 15 Mar 2017 alle ore 07:48 PDT

Process è un’esclusiva Apple Music, sono previste anche delle proiezioni pubbliche a Brooklyn e London.

Storefront Locations (March 31-April 14)

Brookyln: 55 Wythe Avenue, 101 Bedford Avenue, and 106 North 6th Street

London: 58 Great Eastern Street and 10 Dray Walk

Wallscape Projections (March 31, April 1, April 7, and April 14)

Brookyln: North 7th & Bedford (7:30 p.m.-12:30 a.m.)

London: Shoreditch High Street Station & Brick Lane (7:40 p.m.-12:40 a.m.)