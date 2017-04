Il cerchio virtuoso – Una playlist esclusiva di DJ Spinna

DJ Spinna è un punto cardine nella mappa della black music degli ultimi venti anni per, almeno, due ragioni principali: ha intuito, in tempi non sospetti, che la fusione tra attitudine hip hop e soulful house avrebbe prodotto straordinari frutti (e gente come Kaytranada gli sta dando ragione) e ha capito, molto prima di altri, che il vero valore fondante del suono nero sta nella circolarità che scavalca generi e contesti a favore di una centralità del concetto più autentico di Soul Music.

Ecco perché Vincent Williams (questo il nome di Spinna all’anagrafe di Brooklyn) è riuscito a rimanere un artista indipendente nonostante sia universalmente riconosciuto come uno dei produttori/DJ/remixer più versatili e influenti della scena contemporanea. Dall’infanzia spesa a collezionare dischi alle esperienze radiofoniche (per Kiss FM, BBC e Radio Nova), dagli esordi al Club Shelter di New York fino ai party in giro per il mondo, dal debutto con il duo Jigmastas fino alle consolle condivise con DJ Shadow, ?uestLove, Francois K e Jazzy Jeff, Spinna si è imposto come uno dei punti di riferimento imprescindibili per leggere il futuro della musica che trova le proprie radici nella continuità tra funk, soul, r&b e jazz, cresce in un contesto hip hop e si evolve naturalmente in ambiente elettronico.

I suoi album, le storiche compilation, le collaborazioni con Michael Jackson, Spike Lee, 4 Hero, Nightmares on Wax e Stevie Wonder, i remix per De La Soul, Donald Byrd, Roy Ayers, Mos Def, Pharoahe Monch… sono tutti tasselli di un puzzle coerente ed organico, brillante ed immaginifico, completato il quale avremo uno splendido quadro che ha, come soggetto principale, la musica dell’anima.

In occasione della sua prossima data italiana voluta, in esclusiva nazionale, dalla crew di Autentica al Full Up di Firenze, venerdì 7 aprile, abbiamo chiesto a DJ Spinna di raccontarci la musica che lo sta maggiormente ispirando in una playlist di 5, preziose, tracce.

Thundercat – Uh Uh

Questo fratello è fantastico. Sono un suo fan sfegatato. Il suo ultimo album raggiunge picchi di genialità e libertà creativa molto alti. Semplicemente se ne fotte e va dovunque lo porti il suo estro. E questo è un atteggiamento che io amo. Questa traccia in particolare mi ha fatto venire la pelle d’oca già al primo ascolto. È piena di energia melodica.

Jamiroquai – Vitamin

Di certo la migliore traccia dal nuovo album di Jamiroquai. Suona come se dentro qualcuno ci

avesse infilato delle vibrazioni ‘West London Broken Beat’. È bello sentire che la band è tornata sulle scene.

Truth And Love – True Pages Of Life

Questa è una gemma che ha il potere di farti sentire bene. All’inizio era solo un acetato stampato in poche copie: Recentemente è stato riscoperto e stampato su vinile 45 giri dalla Record Shack di Vienna.

Superman – The PLAYList feat. Glenn Lewis

Tutto il progetto Chasing Goosebumps capitanato da mio fratello Dj Jazzy Jeff è un testamento per il potere dell’indipendenza nell’industria musicale di oggi. L’album è stato registrato in una settimana da un ensemble di geni che include Tall Black Guy, Kaidi Tatham, Glenn Lewis, Eric Lau, Daniel Crawford, giusto per nominarne alcuni, ed è puro fuoco creativo. Nessuna regola, nessuna costrizione, solo musica che ispira l’anima. Superman è il mio favorito della serie.

MNDSN – Body Wash

Sta accadendo qualcosa di molto particolare in tutta l’area della California. Molta della musica più interessante che ho ascoltato negli ultimi tempi arriva dalla West Coast. Il suono di MNDSGN riesce, contemporaneamente, a darti un feeling legato al passato suonando comunque fresco e unico. La Stones Throw ha sempre avuto la capacità di sintonizzarsi con la curva musicale del futuro: da Dam Funk a Madlib passando per Knxledge. E con questo ragazzo hanno intercettato qualcosa di davvero speciale. Tutto l’album è pazzesco.

di Andrea Mi.