Nell’Atlantico con EFFENBERG

“Atlantico” è la prima traccia estratta dall’album d’esordio di EFFENBERG, Elefanti per cena, composto di 9 brani in uscita il prossimo 26 maggio.

Il video che vi presentiamo qui in anteprima ha qualcosa a che fare con le solitudini della vita in due, le distanze (che non sono quelle espresse in Km, e nemmeno in oceani) e i vuoti.

“Il clip, diretto da Stefano Giorgetti e ideato in collaborazione con Effenberg, ci trascina in un’atmosfera onirica e surreale, dove spazio e tempo si confondono tra i fantasmi di una relazione e i lampioni di un pontile che sembra non finire mai.”