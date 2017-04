I primi nomi del Siren Festival

Sono stati appena annunciati i primi nomi che andranno a comporre la line-up del Siren Festival di quest’anno. Per la quarta edizione – che si terrà come di consueto a Vasto (CH) dal 27 al 30 luglio – approderanno in terra abruzzese gli Allah Las, Apparat (dj), i Baustelle freschi del nuovo album L’amore e la violenza, Daniel Miller, Trentemøller e la reunion attesissima degli Arab Strap.

In qualità di media partner del festival vi terremo aggiornati sui prossimi annunci, intanto l’appuntamento con il Siren è ancora una volta sulle spiagge abruzzesi dell’Adriatico a fine luglio.

ABBONAMENTI EARLY BIRD:

50 euro + d.p. abbonamento venerdì e sabato

Abbonamenti early bird disponibili da giovedì 6 aprile alle 11:00

www.sirenfest.com e www.bookingshow.it

Gli abbonamenti early bird sono disponibili per un periodo limitato