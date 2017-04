Anche Drake vuole Chance The Rapper sindaco di Chicago

Chano for Mayor è un sito interamente dedicato alla causa: vogliamo che Chance si candidi a sindaco di Chicago. Chance, come spiega il sito, ha già fatto tanto per cambiare la città: una donazione di un milione di dollari alla scuola pubblica, un programma di supporto per i senzatetto e un progetto di open-mike per gli studenti delle superiori che sentono il bisogno di esprimersi.

“Hey Chance, we think you’d be a great major” recita il sito.

Anche Drake la pensa così. Infatti, alla domanda “Hey Drake, pensi che Chance sarebbe un buon sindaco per la città di Chicago?” lui risponde semplicemente: “Yeah, I do” mentre sale il limousine e si allontana dalla folla di paparazzi.

Attendiamo nuove sul fronte #ChanoForMayor e non smettiamo di crederci.

Qui l’account Twitter che raccoglie tutti i supporters della nobile causa.