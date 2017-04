Esistono altre 40 nuove tracce dei Gorillaz

Damon Albarn ha dichiarato in un’intervista con Zane Lowe che oltre alle 19 tracce annunciate del prossimo e quarto album dei Gorillaz “Humanz“, altre 40-45 sono ancora segrete. Zane Lowe oggi condividerà per la prima volta un nuovo singolo già presente nella tracklist: Let Me Out (Feat. Mavis Staples & Pusha T) nel suo programma Beats 1. Un album che già dai primi ascolti rivela il suo spirito poliedrico e multi-genere e che non vediamo l’ora di sentire per intero. L’uscita del disco è prevista per il 28 Aprile.

Qui la tracklist completa che comprende uno spettro ampissimo di artisti: da Kali Uchis a D.R.A.M. a Popcaan e Kelela.