I 13 brani migliori della settimana

Blood Orange – With Him / Best To You / Better Numb

Dev Hynes ha fatto uscire “Freetown Sounds” ormai la scorsa estate, ma non smette di farci spalancare gli occhi con i suoi video. Per quest’ultimo si è fatto prendere la mano e ha unito With Him, Best To You e Better Numb in un solo sottofondo di nove minuti. Il video inizia con Dev che corre senza maglietta in un quartiere di Los Angeles con le palme sui marciapiedi e il tramonto alle spalle. Un paio di colpi di scena dopo sta suonando il piano con l’attrice Amanda Stenberg.

Non smettiamo mai di stupirci. 💗